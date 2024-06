Juventus Primavera, Francesco Magnanelli per la panchina

La Juventus Primavera si separerà da Paolocome guida tecnica, l'ex giocatore della Juventus si trasferirà alla guida della Juventus Next Gen dopo la separazione ufficiale da Massimo Brambilla degli scorsi giorni. La domanda quindi sorge spontanea: chi guiderà la Juventus Primavera nella prossima stagione?La risposta sembra portare a Francesco. L'ex centrocampista del Sassuolo classe 1984 approdato nello staff di Massimiliano Allegri ora sembra pronto ad un'avventura individuale, quindi tutto sembra in un'unica direzione: affidargli la guida della formazione Under 19 bianconera.





