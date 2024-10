Primavera 1, Juventus-Fiorentina: le FORMAZIONI UFFICIALI

Zelezny

Ripani

Ventre

Crapisto

Pugno

Vacca

Montero

Florea

Bassino

Grelaud

Savio

Leonardelli

Sadotti

​Harder

Rubino

Keita

Romani

Trapani

Braschi

Kouadio

Luis Balbo

Presta

Settima giornata di campionato Primavera 1 per la Juventus di. I bianconeri vengono dalla bella vittoria in Youth League per 3-0 contro il Lipsia.hanno affondato i tedeschi, ottenendo il secondo successo consecutivo in Europa. In campionato la Juve è reduce dal 3-2 contro la Cremonese e proverà a dare continuità contro la Fiorentina di, che ha battuto 3-1 laRadu, Boufandar, Verde, Di Biase, Biliboc, Scienza, Finocchiaro, Sosna, Keutgen, Rizzo, Ngana. Allenatore:A disposizione: Vannucchi, Lamouliatte, Ievoli, Deli, Pisani, Elia, Fei, Scuderi, Caprini, Angiolini. Allenatore:Inizia Juventus Primavera-Fiorentina