Juventus Primavera-Fiorentina, le pagelle

Cade la Juventus Primavera di. I bianconeri escono sconfitti dallo Juventus Training Ground di Vinovo per 2-0 contro. I viola giocano una partita molto aggressiva, mettendo in difficoltà la Juve già dai primi minuti di gioco. Gli ospiti trovano il vantaggio su rigore al 23’ cone vanno a riposo sull’1-0.Nella ripresa i bianconeri faticano a farsi vedere, ma i cambi danno energia e sfiorano più volte il gol del pareggio. Proprio in un momento positivo della Juve arriva però il raddoppio viola, che con una ripartenza dichiudono la partita.Viene impegnato in poche occasioni nel primo tempo, ma rimane sempre attento e quando serve la risposta è pronta. Nella ripresa due grandi parate tengono a galla i bianconeri, sui gol non può nulla.Faro dei bianconeri, i palloni a centrocampo passano sempre da lui e si propone bene sia davanti sia in copertura. Nel secondo tempo fa più fatica a entrare nel vivo del gioco, ma è sempre un riferimento.Nel primo tempo non viene quasi mai servito, e in copertura fatica ad aiutare la difesa bianconera. I tentativi di entrare in area sono quasi sempre fermati subito dagli ospiti, che lo bloccano senza troppa difficoltà. ( dal 61’Entra bene, provandoci più volte con incursioni per tentare il cross, ma non sempre è preciso).Fatica a trovare una posizione fissa in campo nel primo tempo, nel secondo aiuta tanto in entrambe le fasi e a fine partita è uno dei più stanchi.Partita opaca, tocca pochi palloni, sbaglia più volte in fase di recupero palla e non è sempre preciso nei passaggi. Non il Pugno che siamo abituati a vedere.76’ SCIENZA svMarcato sempre strettissimo dai difensori avversari, gioca una partita di sacrificio e tanto servizio per i compagni. Viene spesso a raccogliere il pallone a centrocampo e serve passaggi precisi. (dal 61’Ingresso positivo del numero 14, che sfiora subito la rete poco dopo essere entrato. Tanta energia e voglia di segnare, l’atteggiamento è senza dubbio giusto).Amministra bene il gioco ed è attento nelle coperture. Bravo anche a impostare il gioco, quando la Juve parte dal basso è lui che dà inizio alle azioni, e quasi sempre con precisione.Gioca una partita pulita, senza sbagliare troppo ma senza grosse occasioni. Ci prova due volte, ma senza molta precisione. (dal 61’Gioca una partita maggiormente di controllo, entra bene in campo ed effettua un grande recupero sulla ripartenza viola salvando i bianconeri dal possibile 3-0).Copre bene i tentativi degli avversari ed è pulito e preciso. Si innervosisce dopo il gol del 2-0, e un brutto fallo gli costa l'ammonizione.Inizia bene nel primo tempo, tanta corsa e tentativi sulla fascia sinistra. Causa il rigore della Fiorentina e da quel momento si spegne e la sua partita diventa anonima, con qualche imprecisione in più.Nel primo tempo soffre tanto le incursioni della Fiorentina sulla destra, nella seconda metà di gioco si fa vedere di più davanti, ma senza impensierire troppo la difesa ospite.La Juve non gioca una brutta partita, i bianconeri sono altalenanti e la Fiorentina ne approfitta con azioni aggressive e ripartenza vincenti. I cambi sono una nota positiva, infatti con i nuovi ingressi la Juve sfiora due volte il gol, e questo è un ottimo punto da cui ripartire nel prossimo match.