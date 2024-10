Latramite il proprio sito ufficiale ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di Youth League di oggi pomeriggio allo Stoccarda. Tornano nell'elenco di Magnanelli sia Gil che Savio, mentre non figurano in lista Verde, Ventre e lo squalificato Florea. Di seguito l'elenco:1 Zelezny3 Martinez Crous4 Gil Puche5 Boufandar6 Ripani8 Crapisto9 Pugno10 Vacca15 Montero Benia16 Pagnucco17 Biliboc19 Scienza21 Finocchiaro23 Bassino26 Grelaud28 Keutgen30 Cat Berro33 Ngana37 Lopez Comellas38 Savio40 Radu