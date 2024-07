Dal sito ufficialeUna giornata che Alessio Vacca ricorderà sicuramente per sempre: il calciatore classe 2005 ha infatti firmato il suo primo contratto da professionista con scadenza fissata al prossimo 30 giugno 2026.Impegnato la scorsa stagione con l'Under 19 bianconera, Vacca si è messo in luce mettendo a segno 5 reti e 2 assist in 13 presenze nel campionato Primavera, mettendo in mostra quello che è tutto il suo talento.Alla Juventus dall’età di 14 anni, ora Vacca si lega al Club bianconero per ulteriori due stagioni.Complimenti, Alessio!