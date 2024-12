Juventus Primavera-Cagliari, le pagelle

Termina con una vittoria nel finale la gara tra Juventus Primavera e Cagliari. I bianconeri giocano una buona partita, soprattutto nel primo tempo, durante il quale hanno mantenuto il pallino dl gioco quasi totalmente rispetto ai rossoblù. La Juve è andata più volte vicina al vantaggio, con Di Biase e soprattutto con Biliboc, che con un tiro a giro ha centrato la traversa. All'89', però, l'azione decisiva ancora una volta sulla destra: il cross diè perfetto per, che la mette all'angolino e regala tre punti ai ragazzi di Magnanelli. Verso la fine della prima metà di gara Bassino ha dovuto lasciare il terreno di gioco per un infortunio al ginocchio, perciò verranno valutate le sue condizioni. I ragazzi di Magnanelli torneranno in campo domenica e affronteranno l'Atalanta nell'ultimo match ufficiale del 2024.Si fa sempre trovare attento, soprattutto nel primo tempo con tre parate importanti, mostrando anche coraggio nelle uscite.Gara meno brillante rispetto alla trasferta contro il Milan, qualche errore ma mai grave. Dialoga bene con Bassino prima e con Verde dopo.- Gioca una buona gara, anche se è meno al centro del gioco rispetto alle ultime partite. Peccato per la traversa sul finale.Sulla destra è un treno, tantissima corsa avanti e indietro. Con Savio forma un asse molto pericoloso, infatti tanti cross arrivano dalla destra: l'assist per Lopez è perfetto.Meno pericoloso del solito, ci prova dopo 5 minuti e poi non raccoglie tanti palloni. Si fa comunque vedere spesso dai compagni. Dal 66'Solita energia del numero 10, che aiuta tanto e ci prova sia con delle belle giocate sia con due tiri pericolosi.Il capitano dimostra personalità: corre, lotta e recupera palloni. Il salvataggio nel primo tempo è una fotografia della sua grinta.Il numero 17 è probabilmente il più pericoloso dei bianconeri, infatti ci prova più volte ma senza successo. La traversa gli nega un gol che avrebbe coronato questo momento di crescita. Dal 66'Entra e si rende pericoloso da subito, e alla fine trova anche il gol decisivo: un ingresso perfetto.Parte bene con la solita qualità quando ha la palla nei piedi. Nel secondo tempo viene servito meno e ha poche occasioni per accendersi. Dal 66'Tanta corsa del numero 21, propositivo sin da subito nella manovra offensiva dei bianconeri.Gioca una buona partita in cui non va quasi mai in affanno. Esce nel primo tempo per un infortunio, speriamo che non sia nulla di grave. Dal 38'Non corre grossi rischi, copre bene insieme a tutta la linea difensiva.Primo tempo molto buono del centrocampista, soprattutto in fase di impostazione. Nel secondo tempo tocca meno palloni. Sul finale esce zoppicando. Dal 93'Sulla destra è una garanzia, infatti dal suo lato il Cagliari non trova vita facile. Anche in avanti è propositivo, e con Ventre si rende pericoloso.La Juve mantiene il controllo della partita per tutto il primo tempo e buona parte del secondo, risultando sempre pericolosa. Ancora una volta i cambi sono decisivi, e la rete di Lopez regala una vittoria costruita per tutta la gara.