IL CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DELLA JUVENTUS UNDER 20

"La Juventus Under 20 ha cominciato ufficialmente da una settimana la stagione 2024/2025 agli ordini di mister Magnanelli per preparare quello che sarà l’esordio in Campionato previsto per il fine settimana del 17/18 agosto. In questo mese saranno diversi gli impegni a cui prenderanno parte i giovani ragazzi bianconeri, a cominciare dalla giornata di domani quando comincerà il ritiro a Basilea che durerà fino al prossimo 27 luglio.Saranno due le amichevoli in Svizzera per la squadra di mister Magnanelli:Venerdì 26 luglio, ore 17:30: test contro il Basilea;Sabato 27 luglio, ore 11: amichevole contro il Grasshoppers.Dall’1 al 4 agosto in scena a Zagabria il “Mladen Ramljak Memorial Tournament”, riservato alle selezioni U19, con 3 appuntamenti fissati ai quali si aggiungeranno eventualmente gli impegni della fase finale dove i bianconeri potranno incrociare anche Manchester United, SK Rapid, AS Trenčín e Udinese.Giovedì 1° agosto, ore 17:30: sfida al Djurgården;Venerdì 2 agosto, ore 17: match contro il Panathinaikos;Sabato 3 agosto, ore 17:30: gara contro i padroni di casa della Dinamo Zagreb.Giovedì 8 e venerdì 9 agosto spazio invece per il tradizionale appuntamento con il Trofeo “Memorial Mamma e Papà Cairo”."