L'11 settembre del 2011 fa, ladisputava la sua prima partita all'Allianz Stadium, all'epoca dei fatti conosciuto più semplicemente come Juventus Stadium. Tredici anni fa, infatti, la Juve inaugurava il campionato 2011/12 nella sua nuova casa, guidata in panchina dal suo nuovo allenatore:. I bianconeri scesero in campo alle ore 12.30 per affrontare il Parma davanti a più di 40 mila tifosi, chiamati a riempire gli spalti della loro nuova casa. In quell'occasione, Madama bagnò l'esordio nel suo nuovo stadio di proprietà con una prestazione di grandissimo spessore: il risultato finale infatti fu un roboante 4-1 griffato dai goal di Lichtsteiner, Pepe, Vidal e Marchisio. Nel finale di partita, invece, fu il Parma ad andare a segno con Giovinco su rigore dopo l'espulsione di De Ceglie. La Juve, attraverso i propri canali uffiiciali, ha voluto ricordare quella magica giornata di 13 anni fa.