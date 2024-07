Come riportato da Antonio Corsa, fondatore di JTalks, le nuove maglie della Juventus verranno ufficialmente presentate il prossimo 16 luglio.Come già annunciato sui social dalla stessa società bianconera, lo scorso 30 giugno la partnership storica con Jeep è giunta al termine dopo 12 stagioni.Per la prima volta da oltre un decennio,(FCA Italy S.p.A. era soggetta, come Juventus, al controllo da parte di EXOR N.V.).Dopo aver vagliato alcune proposte e averle ritenute insufficienti ( leggi qui per l'approfondimento sulle "offerte arabe"), al momento non è stato ancora raggiunto un accordo per la prossima stagione.e la Juventus potrebbe iniziare così la prossima stagione sportiva, per la gioia di collezionisti e puristi.Per regolamento, è possibile modificare le maglie inserendoci un nuovo eventuale sponsor in qualsiasi momento, anche a stagione iniziata, quindi il Managing Director Revenue,, continuerà la sua ricerca anche nelle prossime settimane.Lo scorso 24 giugno,, piattaforma digitale leader nel settore dello sport che ha ottenuto la Master Licensee per occuparsi della gestione del merchandising bianconero.Lo scorso 29 giugno, infine, Juventus ha rinnovato per altri due anni la collaborazione con l’azienda giapponese Cygames che resterà "back partner" portando a 8 le stagioni complessive del connubio.



