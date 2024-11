Pogba Juve, risoluzione vicina

Pogba Juve, l’impatto a bilancio

Notizia dell’ultima ora, in arrivo dall’Inghilterra: Paul Pogba e la Juventus sarebbero molto vicini alla risoluzione consensuale del contratto del centrocampista francese, secondo quanto riporta Sky Sports. La decisione sembrerebbe ormai vicina, segnando la possibile conclusione di un capitolo complicato per Pogba, tornato a Torino nel 2022 dopo l’esperienza alIl rapporto tra Pogba e la Juventus, nel suo secondo capitolo, è stato segnato da una serie di difficoltà: numerosi infortuni e una lunga assenza dai campi hanno impedito al giocatore di esprimere il suo talento con continuità. Recentemente, la sua situazione si è ulteriormente complicata a causa della sospensione per doping risalente a settembre 2023.Secondo SkySportsUK, Paul Pogba e la Juventus sono vicini a un accordo per rescindere consensualmente il contratto, che prevedeva un compenso netto di 8 milioni di euro annui più 2 milioni di bonus fino al 2026. La squalifica per doping del centrocampista, ridotta dal TAS, permette a Pogba di tornare in campo da marzo 2025. Fino a quel momento, la Juventus corrisponde il salario minimo di circa 2.000 euro al mese. L’impatto del contratto di Pogba sui conti della Juventus, che ha chiuso il 2023/24 con una perdita di 199 milioni, ammontava a 10,48 milioni lordi, inclusi costi accessori.