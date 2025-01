Juventus, Pogba non ha ancora una squadra: 'Ma ci stiamo lavorando'

Juventus FC via Getty Images

Quella di Paulrappresenta uno dei ritorni al calcio giocato più intriganti e enigmatici degli ultimi anni. Dopo la squalifica per doping, ridotta da 4 anni a 18 mesi, il centrocampista francese potrà tornare in campo il prossimo marzo. Le offerte non mancano, come lui stesso ha confermato in un'intervista su Twitch allo streamer AmineMaTue. Durante la diretta, Pogba ha lasciato intendere di essere vicino a un accordo con il suo prossimo club: "Ci sono trattative in corso, cose molto interessanti – ha dichiarato con cautela –. Non posso dire di più, ma qualcosa sta accadendo".

Il francese non intende scendere a compromessi: “Voglio ancora giocare per un grande club, uno dei top 5 campionati europei”. Tra le opzioni escluse, figura sicuramente la Russia: “Sono arrivate diverse proposte, alcune interessanti, altre meno. È vero che ci sono state offerte dal campionato russo, ma non è il mio obiettivo”.Ildiresta quello di competere ai massimi livelli, magari tornando a calcare i campi della Champions League: “Un club che gioca la Champions League? Perché no. Punto sempre al meglio, ma non dipende solo da me, ci sono molti altri fattori in gioco”.