Si chiude ufficialmente il rapporto tra Paul Pogba e la Juventus, con un accordo per la risoluzione consensuale del contratto che sarà annunciato entro poche ore. La separazione mette fine a un rapporto iniziato con grande entusiasmo nell’estate 2022 ma segnato da sfortuna, infortuni e, più recentemente, dalla squalifica per doping.Il contratto, che legava Pogba alla Juventus fino al 2026, prevedeva un compenso netto di 8 milioni di euro a stagione, oltre a 2 milioni di bonus. Tuttavia, dopo la squalifica, il club aveva ridotto al minimo il salario del calciatore, che negli ultimi mesi percepiva circa 2.000 euro al mese, il minimo sindacale. Con la possibilità di tornare in campo prevista per marzo 2025 (grazie alla riduzione della squalifica concessa dal TAS di Losanna), la Juventus avrebbe dovuto ripristinare il compenso originale, una prospettiva insostenibile per il club bianconero, che ha scelto la via della separazione.