Il tweet della Juventus

Questa mattina, terzo portiere della Juventus e figura carismatica all’interno del gruppo, ha raggiunto la squadra a Milano, aggiungendosi ai giocatori a disposizione di Mister Thiago Motta per la sfida contro l'Inter. La sua presenza, pur non prevedendo un impiego diretto sul campo, è preziosa per l’equilibrio e il morale dello spogliatoio bianconero. Pinsoglio, noto per la sua capacità di sostenere e motivare i compagni, rappresenta una costante nei momenti più sentiti della stagione, come l’attesissimo match contro i campioni d’Italia in carica.Nonostante il suo ruolo specifico lo tenga spesso in panchina, Pinsoglio è uno dei giocatori più apprezzati per la lealtà e lo spirito di squadra, qualità che sono state determinanti per il clima positivo all’interno dello spogliatoio. La Juventus punta a riprendersi subito dalla recente sconfitta e cercherà di farlo con la forza e il sostegno di tutti i componenti, in campo e fuori."Nella mattinata di oggi Carlo Pinsoglio ha raggiunto la squadra a Milano, aggiungendosi alla lista dei giocatori a disposizione di Mister Thiago Motta per #InterJuve"