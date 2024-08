La Juventus è partita nel corso della mattina, dall'aeroporto di Caselle, direzione Pescara dove questa sera affronterà i francese del Brest in occasione della seconda amichevole dell'estate bianconera. Dopo il 3-0 patito contro il Norimberga, la Juve punta al pronto riscatto in quello che rappresenta un vero e proprio antipasto di Champions League, visto che anche il Brest disputerà la prossima edizione della Champions League. La Juve, attraverso i propri canali social, ha diffuso le immagini della squadra pronta per imbarcarsi sul volo che la condurrà in Abruzzo.