Perin e Pinsoglio verso il rinnovo con la Juve: i dettagli

può stare tranquillo, perché avrà le spalle coperte a lungo. C'è grande fiducia, infatti, da parte dellanel proprio blocco di giocatori deputati a difendere la porta, come dimostrano gli imminenti rinnovi di contratto di, di cui parla oggi Tuttosport. Secondo il quotidiano, Cristiano Giuntoli approfitterà della sosta di ottobre per definire le situazioni di entrambi, sulle quali però di fatto non ci sono già più dubbi.Con l'ex Genoa, cercato da diverse squadre in estate ma rimasto convintamente a Torino, l'intesa è già stata raggiunta qualche settimana fa e prevede un accordo fino al 2026, con opzione di prolungamento automatico a determinate condizioni per un ulteriore anno. E il 2026 dovrebbe essere la scadenza anche del prossimo contratto di Pinsoglio, pilastro dello spogliatoio bianconero con dieci anni consecutivi di presenza nel club bianconero, che lo ha visto crescere nel proprio settore giovanile. Di Gregorio sì, quindi, ma anche i suoi "scudieri". Per una porta sempre più inviolata.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui