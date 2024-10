Mattiaha realizzato un'impresa straordinaria contro lo Stoccarda, effettuando ben nove parate durante il match. Questo risultato lo colloca tra i migliori portieri della Juventus in UEFA Champions League dal 2003/2004. Prima di lui, solo Christianera riuscito a fare altrettanto, registrando nove parate contro il Bayern Monaco nell'ottobre 2005. La prestazione di Perin è stata fondamentale per mantenere la Juventus in partita e ha sottolineato ancora una volta le sue doti tecniche e il suo valore per la squadra. Questo exploit lo ha consacrato tra i protagonisti della sfida e ha impressionato tifosi e addetti ai lavori.