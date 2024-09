Juve, i dati sulla pericolosità

Il dato parla chiaro: laè al terzultimo posto nella classifica di Serie A. No, non in termini di punti fortunatamente, bensì di, se è vero che in cinque giornate di campionato la squadra di Thiago Motta ha saputo generare, un numero superiore solo a quello di Venezia (4) e Monza (1,9). Al netto delle statistiche - come scrive Il Corriere dello Sport evidenziando che nel match contro il Napoli il dato risulta essere pari a 0,3 - quello che è confermato è il trend: la Juve, in sostanza, non crea, non mettenelle condizioni di avere almeno un'occasione comoda a partita.Anche quando sono arrivate le due vittorie con tre goal all'attivo contro Verona e Como, infatti, il dato degli xG era fisso a 1,2, quindi non alto al punto da giustificare un successo così pesante. Un campanello d'allarme, insomma, è già scattato, per quanto di contro sia confortante la situazione dal punto di vista difensivo con zero reti subite finora da Michele Di Gregorio (e Mattia Perin): un sempre valido "prima non prenderle", che però ora deve essere affiancato anche da un qualcosa di più in attacco.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui