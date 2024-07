Ogni giorno che passa avvicina ulteriormente le parti in causa al completamento dell'affare per Jean-Clair. Il difensore francese non ha preso parte all'ultima amichevole del Nizza, segno chiaro che il trasferimento è ormai alle porte. Le due società hanno definito la formula dell'operazione: prestito oneroso con diritto di riscatto che diventerà obbligo al raggiungimento di traguardi specifici, ma non impossibili.La formula concordata prevede un prestito oneroso con un riscatto che diventerà obbligatorio al raggiungimento di determinati obiettivi. La cifra finale dell'operazione è in fase di definizione, con una base di trattativa che si aggira tra i 30 e i 35 milioni di euro, rispetto ai 40 milioni inizialmente richiesti dal Nizza.