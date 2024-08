La Juventus diè alla ricerca urgente di un esterno titolare, con la chiusura della sessione estiva di calciomercato ormai vicina. Sebbene ci sia ancora tempo, il direttore tecnico Cristiano Giuntoli, responsabile delle trattative bianconere, non vuole lasciare nulla al caso. Pertanto, continua a esplorare tutte le possibili alternative, nonostante le due piste principali siano già ben definite: Karim Adeyemi del Borussia Dortmund e Wenderson Galeno del Porto.Accanto a questi nomi,sta mostrando creatività nella sua ricerca. Parallelamente all'interesse per Francisco “Chico” Conceiçao, maturato nelle scorse settimane, da martedì sono stati avviati i primi contatti preliminari perdella Fiorentina, conosciuto da tutti come “”. L'argentino piace sia al direttore tecnico che all'allenatore, ma è necessario analizzare attentamente la situazione per capire se esistono le condizioni per avviare una vera e propria trattativa.In questo contesto, la possibilità di puntare su Gonzalez sembra strettamente legata alla possibilità di una cessione in direzione opposta. In termini semplici, se l'acquisto di Gonzalez permettesse alla Juventus di alleggerirsi di un giocatore ai margini del progetto, le probabilità di successo dell'operazione aumenterebbero notevolmente.