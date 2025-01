Juventus, perché Renato Veiga non è convocato contro il Benfica in Champions

Perché Renato Veiga non gioca Juventus-Benfica

Laha ufficializzato l'arrivo diin prestito secco dal Chelsea. Un rinforzo perin difesa che però non potrà utilizzare in Champions League nell'ultima partita della fase a campionato, in programma questa sera contro il Benfica.Veiga non sarà presente tra i convocati della Juventus per la partita nonostante sia pronto per giocare. Una scelta "obbligata" visto che da regolamento non è possibile inserire i nuovi acquisti di gennaio nella lista UEFA fino al prossimo turno di Champions. Il portoghese quindi, così comenon sono a disposizione di Motta per l'ultima giornata di Champions.