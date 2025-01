Juventus, perché ora Cambiaso può partire? Cosa c'è dietro la cessione

AFP via Getty Images

La cessione



Cambiaso e Motta

Sì, si può fare a meno di. E forse è arrivato il momento giusto per salutarlo, adesso o nei prossimi giorni. L'apertura dellaalnon è stato un fulmine a ciel sereno; da tempo, anche durante l'estate, circolavano segnali di interesse tra l'esterno bianconero e la squadra di Guardiola.È stato proprio l’intervento del tecnico spagnolo a gettare le basi di questa connessione, arrivando a far maturare questa situazione: quella della verità. E delle scelte.Sì, perchéalè ormai un affare in dirittura d’arrivo, con la palla tra le mani delle due squadre. C’è un prezzo offerto dal Manchester e uno che la Juventus potrebbe proporre. Di solito, si trova un punto d’incontro a metà strada. Nel frattempo, però, si può riflettere sui motivi e sui cambiamenti alla base di questa Juventus, che sembra sempre pronta a rivoluzionarsi in ogni sessione di mercato.Cosa è davvero cambiato dentro il club? Molto, e in poco tempo.Specialmente in difesa, con i due centrali che Giuntoli ha messo nel mirino.In tutto ciò, c’è anche un’opportunità per il calciatore stesso.Ma questa prima parte di stagione per Andrea è stata atipica: tra l’infortunio alla caviglia e qualche errore di troppo, seguita da un inizio di annata semplicemente strepitoso e una crescita tangibile già sotto la gestione di Allegri.Se la delusione dei tifosi bianconeri è comprensibile in questo momento,Al contrario, dietro questa possibile cessione di Cambiaso si cela un’opportunità per Giuntoli. Un’opportunità per dare slancio a nuove mosse di mercato, mirate a rafforzare la Juventus in vista di obiettivi più concreti, come la Champions League.