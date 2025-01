Juventus, perché oggi può essere il giorno di Kelly

Getty e Calciomercato.com

Laè nel pieno di una fase cruciale della sua campagna di rafforzamento. Oggi è stato il giorno dell’ufficialità per Randal Kolo Muani, e l’affondo decisivo per Renato Veiga, in arrivo Chelsea.Tuttavia, il lavoro del direttore tecnico Cristiano Giuntoli non si ferma qui: l’obiettivo è completare la rosa con innesti di qualità anche nel reparto arretrato, seguendo una strategia mirata e basata sui prestiti con opzione di riscatto.Con il reparto offensivo e il centrocampo rinforzati, l’attenzione di Giuntoli si sposta ora sulla difesa. Tra i nomi caldi c’è quello di Lloyd, difensore inglese in forza al Newcastle. Il tavolo delle trattative con i Magpies è apparecchiato da giorni, e la Juventus punta a chiudere l’affare con la stessa formula utilizzata per gli altri colpi: un prestito con opzione di riscatto. Kelly, difensore duttile e fisicamente imponente, sarebbe un’ottima aggiunta per il pacchetto arretrato bianconero.