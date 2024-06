L'operazione che porterà Michelealla Juventus è ormai conclusa. Il portiere si legherà al club bianconero con un contratto quinquennale, mentre il Monza riceverà un compenso di 18 milioni di euro, con la possibilità di ulteriori 2 milioni in bonus. Tuttavia, per finalizzare l'arrivo di Di Gregorio, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli deve prima liberare spazio nella rosa attraverso la cessione di Wojciech Szczesny.Attualmente, Szczesny è in trattativa con l'Al-Nassr. La Juventus chiede 5 milioni di euro per il trasferimento del portiere polacco, ma è possibile che il prezzo scenda a 4 milioni più 1 di bonus. Da parte sua, Szczesny ha già raggiunto un accordo sull'ingaggio con il club saudita. Le parti sperano di concludere l'operazione entro la prossima settimana, permettendo così alla Juventus di registrare ufficialmente Di Gregorio e prepararsi al meglio per la nuova stagione.