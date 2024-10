Nel primo tempo della partita contro il Cagliari, laha registrato ben. Questo dato segna un momento significativo, poiché l'ultima volta che i bianconeri hanno calciato più volte in una prima frazione in un match di Serie A risale al 9 aprile 2022, quando realizzarono 14 tiri, anche in quell'occasione contro la formazione sarda. Questo evidenzia un trend positivo nella capacità offensiva della squadra, sottolineando la determinazione e l'approccio proattivo dei giocatori in campo.Una situazione, dunque, che non preoccupa Thiago Motta. Il gol arriva spesso, e continuerà ad arrivare...