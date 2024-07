Nel weekend, la dirigenza dellaha intensificato gli sforzi per chiudere l'accordo con l'entourage di. Sebbene una trattativa fosse già in corso, solo negli ultimi giorni si è giunti all'intesa definitiva. Questo passaggio è stato cruciale poiché il West Ham ha tentato fino all'ultimo di inserirsi nella trattativa e il Nizza ha cercato di convincere il giocatore a trasferirsi in Premier League. Tuttavia, la volontà di Todibo di unirsi alla Juventus ha prevalso, permettendo al club bianconero di assicurarsi l'accordo con il difensore francese. Ora resta da definire l'intesa economica con il Nizza per finalizzare il trasferimento.