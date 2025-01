Juventus, perché Jorge Mendes è a Torino?

AFP via Getty Images

Possibili movimenti in extremis per la Juventus sul mercato. Come riportato in giornata, Jorge Mendes è arrivato a Torino, alimentando le speculazioni su trattative in corso. Il noto agente portoghese gestisce gli interessi di numerosi giocatori, tra cui Francisco Conceicao, esterno offensivo bianconero, e Antonio Silva, talentuoso difensore attualmente in forza al Benfica.L’arrivo di Mendes nel capoluogo piemontese potrebbe indicare sviluppi imminenti per uno dei suoi assistiti. La, infatti, è alla ricerca di rinforzi difensivi eè un profilo che piace da tempo alla dirigenza bianconera. D’altro canto, anche la situazione dipotrebbe essere oggetto di discussione, magari valutando un suo futuro impiego più centrale nel progetto tecnico di Thiago Motta.

Nei prossimi giorni potrebbero emergere ulteriori dettagli, ma l’arrivo di Mendes a Torino suggerisce che qualcosa potrebbe presto muoversi sul fronte mercato.