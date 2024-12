Diventa quindi ancora più cruciale la potenza offensiva di. Il principale marcatore “italiano” dell’anno solare ha bisogno del sostegno della squadra, poiché è difficile che riesca a creare occasioni da solo. Tuttavia, se ben supportato, Dusan può essere implacabile. Gvardiol, non certo un novellino, se n’è reso conto, venendo superato sul primo gol contro il Manchester City. E i difensori del Venezia, pur con tutto il rispetto, sono molto lontani dal livello del difensore croato.Anche il serbo, però, deve ritrovare il feeling con il gol in campionato: non segna dal 4-4 contro l’Inter, e ormai è trascorso un mese e mezzo. Non è l’unica opzione che Motta può considerare: il Venezia potrebbe avere difficoltà sugli esterni - la velocità di Weah - e nei mezzi spazi sulla trequarti, dove Yildiz può inserirsi e dove dovrebbe arrivare Koopmeiners, come avvenuto con il Bologna. Di Francesco può sperare in un calo di adrenalina dopo la Champions: la Juve ha pareggiato 4 delle ultime 5 partite dopo gli impegni europei.