Tra i profili valutati dalla Juventus per rinforzare la difesa a gennaio emerge quello di, giovane talento francese classe 2001 attualmente in forza al Chelsea. Difensore centrale di origini congolesi,ha costruito una solida reputazione durante la sua esperienza con il Monaco, dove ha disputato 106 partite tra il 2018 e il 2023 prima del trasferimento ai Blues.Nel 2019, l’Uefa lo ha inserito tra i 50 giovani più promettenti del panorama calcistico europeo, un riconoscimento che ha anticipato il suo rapido progresso nelle gerarchie calcistiche. Dopo essersi distinto nelle rappresentative giovanili francesi, Badiashile ha fatto il suo debutto nella Nazionale maggiore nel 2022, prendendo parte alla Nations League.La sua versatilità tattica, che gli consente di agire sia come centrale puro che come difensore sinistro in una difesa a tre, lo rende un profilo ideale per il sistema di gioco di Thiago Motta. Oltre alla qualità tecnica, Badiashile garantisce fisicità e abilità nell’impostazione, caratteristiche fondamentali per una squadra come la Juventus, che cerca di coniugare solidità difensiva e costruzione dal basso.