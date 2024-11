David alla Juventus a gennaio? Ecco perchè no

La Juventus scenderà in campo questa sera alle ore 21 per la sfida contro il Lille. Un osservato speciale nella sfida di questa sera. Si tratta di Jonathan David, centravanti classe 2000 del Lille. Il giocatore è in scadenza di contratto in estate e piace alle big di mezza Europa che hanno già avviato i contatti con l'agente del giocatore. Perché però non può arrivare già a gennaio alla Juventus?Il giocatore infatti ha doppio passaporto: canadese e statunitense ma questo lo rende comunque un giocatore extra comunitario e la Juventus al momento ha esaurito gli slot.