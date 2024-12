Ripristinata la reputazione europea con il doppio colpo al, ladeve ripristinare il suo rapporto di forza anche nel campionato. I tre pareggi consecutivi, contro Milan, Lecce e Bologna, hanno offuscato i segnali di crescita della gestione Thiago Motta, che sono riemersi in modo evidente in Champions. La vittoria contro il Pep-Team può rappresentare un buon “boost” di autostima, ma contro il Venezia i bianconeri sono attesi a una partita del tutto diversa. E non per questo più semplice, almeno per quanto riguarda lo sviluppo del gioco. È chiaro che laha meccanismi difensivi che funzionano: non solo in fase di contenimento, ma anche in aggressione e ripartenza ragionata, dal basso, per creare spazio in avanti.Per quanto ilsia una squadra che non ama difendersi in modo compatto -predica altro - è lecito aspettarsi una Signora dominante, piazzata nella metà campo avversaria. Tuttavia, questa situazione di gioco rischia di intasare una squadra che non ha ancora tutti i meccanismi che funzionano perfettamente. Infatti, quando deve attaccare negli spazi ristretti, la Juve incontra difficoltà, soprattutto se - come sembra -dovesse iniziare in panchina, essendo il bianconero più efficace nel superare l’avversario e nel creare opportunità per l’ingresso in area. Basti pensare alle difficoltà avute con il Napoli, con la Lazio ridotta in dieci, e soprattutto con il Cagliari o l’Empoli all'inizio della stagione.