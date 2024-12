Chi recupera per Juventus-Fiorentina



Con il 2024 agli sgoccioli e il mercato chiuso,si appresta a guidare lanell'ultimo impegno dell’anno. Dopo aver finalmente interrotto la lunga serie di pareggi a Monza, la Vecchia Signora punta a trovare continuità nel match interno di questo pomeriggio (ore 18) contro la Fiorentina.L’allenatore bianconero potrà contare su due ritorni fondamentali:, entrambi recuperati per l'occasione. La rosa a disposizione si arricchisce ulteriormente con la presenza di Koopmeiners e Nico Gonzalez. Il primo, uscito acciaccato dalla trasferta in Brianza, ha dato segnali di ripresa, mentre il secondo ha lavorato con un programma personalizzato per due sessioni di allenamento. La lista degli indisponibili si accorcia, ma restano comunque ai boxha più opzioni rispetto alle recenti uscite, ma resta un dubbio significativo riguardante Andrea Cambiaso. Il laterale italiano potrebbe partire dalla panchina, lasciando spazio a Weston McKennie come terzino destro. L'americano andrebbe a completare la linea difensiva a quattro insieme aA centrocampo, la coppia Locatelli-Thuram sembra destinata a presidiare la mediana, conavanzato nel ruolo di trequartista. L’olandese dovrebbe affiancarenel trio alle spalle dell’unica punta Dusan Vlahovic. Nico Gonzalez, invece, potrebbe essere gestito come un’arma tattica per la seconda frazione di gioco.La possibile esclusione di, non legata a problemi fisici, rappresenterebbe una decisione tecnica da parte di Motta. L’allenatore sembra voler puntare sulla solidità di McKennie in un ruolo difensivo, una soluzione già adottata con successo nelle ultime settimane.