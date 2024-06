Juventus, perché Arthur ha rinnovato il contratto

Da ormai almeno due stagioni Arthur è fuori dal progetto della Juventus e le cose non cambieranno adesso, anzi. Il brasiliano non farà parte della rosa bianconera per la stagione 2024/2025. La conferma è arrivata dal suo agente, Federico Pastorello. Arthur l'estate scorsa rinnovò il contratto con la Juve. Ecco perché.Nonostante fosse un giocatore in uscita, nell'estate scorsa Arthur ha prolungato di un anno il contratto con la Juventus, passando dal 2025 al 2026. Il motivo è legato a questioni economiche. Prolungando di una stagione, la Juventus ha potuto spalmare l'elevato ingaggio di Arthur e allo stesso tempo abbassare l'ammortamento a bilancio del suo cartellino.