Juventus-Genoa, i convocati bianconeri: 4 centrocampisti a disposizione di Tudor

I convocati di Tudor per Juventus-Genoa

La lista dei convocati da Mister Igor Tudor per la prima gara da allenatore in #JuveGenoa

March 29, 2025

La Juventus ha diramato la lista completa dei convocati che saranno a disposizione per il match con il Genoa, sfida valevole per la 30esima giornata di Serie A, e che segnerà l'esordio in panchina di Igor Tudor, chiamato a rimpiazzre Thiago Motta fresco di esonero.Nessuna sorpresa dall'elenco convocati: non ci saranno, come previsto, né Andrea Cambiaso né Douglas Luiz. In occasione della sfida contro il Grifone - guidato dall'ex Juventus Patrick Vieira - Tudor avrà a disposizione solo quattro centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, McKennie e Thuram.