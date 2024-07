Juventus-Vlahovic: il punto sul rinnovo

Dusan Vlahovic è al centro del progetto; la Juventus e Thiago Motta ci puntano molto per la prossima stagione e per il futuro. Non si può però dimenticare la situazione contrattuale dell'attaccante serbo, che impone delle riflessioni e considerazioni. Vlahovic ha il contratto in scadenza nel 2026, ovvero tra due anni ed è il giocatore nettamente più pagato della rosa.E' chiaro che, come scrive il Corriere dello Sport, "ci sia il rischio di vedere un nuovo caso Chiesa fra dodici mesi. NDal punto di vista del giocatore è tutto molto semplice: perché prolungare al ribasso se hai due stagioni per dimostrare di valere ancora di più rispetto a quanto prendi attualmente? Non sarà semplice, perché le cifre del contratto di Vlahovic in questo momento sarebbero fuori da ogni parametro di qualsiasi squadra italiana. Non all’estero, però, se dimostri di essere uno dei migliori della tua generazione, con gol in Champions - che l’anno scorso è mancata - e in Serie A".