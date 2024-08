Coperta corta perin vista dell'esordio in Serie A contro il Como. Anche se Weston McKennie potrebbe essere convocato, non partirà comunque tra i titolari, lasciando al tecnico poche alternative per la formazione iniziale. Le opzioni sono limitate, soprattutto in difesa e a centrocampo, dove le scelte obbligate costringono Motta a puntare sulla continuità del 4-1-4-1 visto nelle ultime amichevoli estive. In mezzo al campo, Manuel Locatelli sembra essere in vantaggio su Nicolò Fagioli per affiancaree Khephren, quest'ultimo ormai un pilastro davanti alla difesa.Sugli esterni,è invece con le mani legate, in attesa dell’arrivo didalla Fiorentina. A destra sarà Timothy Weah a occupare la corsia preferita dall’argentino, mentre a sinistra debutterà, che indosserà per la prima volta la maglia bianconera numero 10. Se ci sarà necessità di cambiare a partita in corso, Motta dovrà fare appello alla sua creatività per trovare soluzioni.