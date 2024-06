Laspera di poter contare su Adrienanche per le prossime stagioni, confermando così il suo forte legame con i colori bianconeri. Il centrocampista francese dovrebbe firmare un rinnovo di contratto triennale prima dell'inizio del Campionato Europeo, con una prospettiva di diventare il futuro capitano della squadra.Se tutti i tasselli del puzzle si incastreranno, la Juventus potrebbe schierarsi con un modulo 4-2-3-1 nella prossima stagione. In questo schema, Nicolò Fagioli e Adrien Rabiot (o Manuel Locatelli) sarebbero i due centrocampisti davanti alla difesa. Teun Koopmeiners, il principale obiettivo di mercato, sarebbe posizionato al centro del tridente dietro l'attaccante, con Kenan Yildiz e Federico Chiesa (attualmente in squadra) sulle fasce.Questo sistema permetterebbe di sfruttare al meglio le qualità dei giocatori in rosa, creando una formazione equilibrata e competitiva sia in fase difensiva che offensiva.