Il comunicato

Anchepartecipa alla Giornata Internazionale per la lotta all'incitamento all'odio.Oggi, in occasione della Giornata internazionale per la lotta all'incitamento all'odio, con una comunità di oltre 175 milioni di follower, ci uniamo agli sforzi globali per mantenere gli spazi digitali liberi dall'incitamento all'odio e dalla discriminazione, pur mantenendo la libertà di espressione.Nella stagione 23/24, abbiamo utilizzato Bodyguard per rimuovere immediatamente oltre 220.000 commenti sui nostri account, che avevano superato i filtri delle piattaforme di social media.Grazie a tutti voi che contribuite ogni giorno a rendere la nostra comunità digitale un luogo migliore, sicuro e rispettoso.