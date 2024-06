Moisesta per intraprendere un nuovo capitolo della sua carriera, questa volta tornando alla Ligue 1 dopo una stagione di alti e bassi alla. Il talentuoso attaccante italiano, che ha vissuto il suo periodo più prolifico con il PSG nel 2020-21 segnando 17 gol, è destinato a cambiare aria durante l'estate.In Francia, conservano un buon ricordo di Kean, considerando la sua giovane età (24 anni) e il fatto che il suo contratto scade nel 2025. Già ci sono stati alcuni sondaggi da parte di club come Lilla, Monaco e Nizza. Quest'ultimo è noto per essere interessato anche a due centrocampisti attualmente nei pensieri della Juventus per rimpiazzare eventualmente Adrien Rabiot.Khephren Thuram, mediano di 23 anni del Nizza e fratello minore dell'ex interista Marcus Thuram, è uno dei nomi sulla lista della Juventus. Allo stesso modo, Yossouf Fofana, centrocampista di 25 anni del Monaco, è un'altra opzione considerata, con anche il Milan interessato alla sua situazione.