La parabola di Nicolòcon lasembra ormai vicina al tramonto. Cresciuto nel settore giovanile bianconero e protagonista del suo debutto in Serie A dopo una parentesi in prestito alla Cremonese, il centrocampista classe 2001 è prossimo a cambiare aria. Se inizialmente era il Marsiglia a spingere forte per assicurarsi il giocatore, negli ultimi giorni è stato il Napoli a compiere il passo decisivo, sorpassando la concorrenza.Il trasferimento di, previsto per il mercato di gennaio, potrebbe essere favorito dal solido rapporto di stima e fiducia costruito con Giovanni, attuale direttore sportivo del Napoli. Manna, nella sua precedente esperienza alla Juventus, è stato un punto di riferimento per Fagioli, soprattutto durante il periodo complicato della maxi squalifica, supportandolo in uno dei momenti più difficili della sua giovane carriera.