Futuro Arthur: dove può andare?

Tra i casi da risolvere in casa Juventus c'è quello che riguarda Arthur; il centrocampista è rientrato a Torino dopo il prestito alla Fiorentina ma non c'è spazio per il brasiliano, il cui agente da settimane sta cercando una soluzione per lasciare i bianconeri. L'elevato ingaggio però complica eventuali trattative.Fino ad ora, l'unica pista per Arthur, come riferisce La Stampa è l'Everton. Il club inglese ha fatto un sondaggio per il brasiliano anche se l'idea dell'Everton era quella di un prestito e non un acquisto a titolo definitivo. In Serie A il Como aveva pensato ad Arthur ma la trattativa non è poi andata avanti.