Paul Pogba è stato rivisto all'Allianz Stadium, prima di rilasciare le ormai note dichiarazioni non molto apprezzate della Juventus e sopratutto non autorizzate. Il centrocampista francese finirà a marzo la sua squalifica per doping e sarà pronto a tornare in campo, molto molto difficilmente però lo farà con la maglia della Juventus, nonostante al momento sia ancora sotto contratto fino al 2026. Nella notte italiana il centrocampista francese è stato avvistato in tribuna ad assistere alla sfida tra Inter Miami e Atlanta United vinta per 2-1 dalla squadra di Leo Messi con le reti di Luis Suarez e Jordi Alba. Sotto gli occhi proprio di Pogba, come dimostra l'immagine.