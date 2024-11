Juventus, le partite del mese di novembre

Udinese-Juventus (Serie A, 2 novembre 2024)

(Serie A, 2 novembre 2024) Lille-Juventus (Champions League, 5 novembre 2024)

(Champions League, 5 novembre 2024) Juventus-Torino (Serie A, 9 novembre 2024)

(Serie A, 9 novembre 2024) Milan-Juventus (Serie A, 23 novembre 2024)

(Serie A, 23 novembre 2024) Aston Villa-Juventus (Champions League, 27 novembre 2024)

Con la sfida esterna contro l'Udinese si apre il mese di novembre per la Juventus. I bianconeri affronteranno una serie di partite cruciali per la stagione,. L'obiettivo degli uomini di Thiago Motta è, innanzitutto, tornare a fare punti in campionato dopo il pareggio contro il. Per quanto riguarda l'Europa, invece, i bianconeri dovranno riscattare la prima sconfitta stagionale, arrivata contro lo. Andiamo a scoprire tutte le partite della Juventus nel mese di novembre 2024.