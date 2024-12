Juventus, tutte le partite di gennaio

Juventus-Milan (Supercoppa), 3 gennaio

(Supercoppa), 3 gennaio Eventuale finale Supercoppa, 6 gennaio

Torino-Juventus (Serie A), 11 gennaio

(Serie A), 11 gennaio Atalanta-Juventus (Serie A), 14 gennaio

(Serie A), 14 gennaio Juventus-Milan (Serie A), 18 gennaio

(Serie A), 18 gennaio Bruges-Juventus (Champions League), 21 gennaio

(Champions League), 21 gennaio Napoli-Juventus (Serie A), 25 gennaio

(Serie A), 25 gennaio Juventus-Benfica (Serie A), 29 gennaio

Il 2024 della Juventus si è chiuso con quel tocco di amarezza che ha accompagnato tutto l'ultimo periodo in casa bianconera. Gli uomini di Motta hanno incassato un altro pareggio, perdendo un'altra occasione per superare proprio la Fiorentina e difendere il vantaggio. L'augurio, dunque, è che il 2025 possa essere un anno di svolta per questa tendenza, con la speranza che la Juve cresca sotto tanti aspetti. E quale migliore occasione se non ildella stagione? I bianconeri esordiranno contro il, fresco di cambio in panchina con Conceicao. Sarà un mese molto importante per la Juve, che dovrà fare i conti con tre competizioni e