Thiago Motta ha parlato a Sky Sport. Le sue parole



Juventus-Parma, parla Thiago Motta



CONCESSO TROPPO- "Abbiamo concesso e creato tanto. Cerchiamo di evitare situazioni per dar all'avversario palle goal come hanno avuto, sopratutto nelle ripartenza, creiamo occasioni per stare meglio in campo. Magari andando in vantaggio cambi lo stile di gioco dell'avversario, a tratti abbiamo fatto bene e a tratti no. Dobbiamo aumentare i momenti fatti bene per mettere di più in difficoltà gli avversari per avere alla fine il risultato che vogliamo che non è sicuramente il pareggio".



ERRORI TECNICI E SOFFERENZA- "Importante mantenne l'equilibrio, oggi secondo me gli errori sono negli ultimi metri, dobbiamo migliorare tecnicamente sia per concludere le azioni nel modo giusto che per non permettere all'avversario di ripartire, soprattutto quando affronti squadre che hanno esterni che aspettano solo quello. In alcuni momenti da errori tecnici nostri abbiamo subito questo".



KOOPMEINERS PER GESTIRE LA GARA?-- "Un giocatore importante ma non il solo, dobbiamo farlo di squadra. Sono convinto che questo si faccia a livello collettivo continuando a giocare con la stessa idea, abbiamo creato confusione agli avversari ma se non riusciamo a finire le azioni loro ripartono, loro si erano preparati per giocare in questo modo e dobbiamo evitare".



COS'È CAMBIATO RISPETTO ALLE PRIME PARTITE- "Sono d'accordo, negli ultimi metri abbiamo fatto errori tecnici e la riaggressione è troppo importante: lasciamo scappare gli avversari perchè perdiamo quel attimo e poi soffriamo dietro perchè attacchiamo con tanti giocatori e cerchiamo di riempire l'area. Dobbiamo migliorare per poter mettere per più tempo gli avversari nelle loro aree e noi tornare indietro 60/70 metri".



YILDIZ- "Weah ha fatto bene a san Sir oe anche oggi. Kenan entrando dopo dove la partita si apre di più penso sia ideale per creare situazioni dove vogliamo. Può giocare all'interno ma oggi ho visto bene Khephren e anche Koop, Kenan parte dall'esterno per aprire il campo. Poi quando arriva il terzino lui può entrare negli ultimi metri e creare situazioni per dare l'ultimo passaggio o finire le azioni. Li ha la libertà di farlo. Sull'uno contro uno ci può dare tanto".









Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui