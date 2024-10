Un pareggio per laall'Allianz Stadium. Un 2-2 sulche lascia un pizzico di amaro in bocca alla squadra allenata da Thiago Motta che perde terreno cosi sia sulla capolista Napoli che sull'Inter di Simone Inzaghi che invece continua ad inseguire. Il peggiore della sfida è ancora una volta il difensore brasiliano Danilo che per la terza gara consecutiva continua con errori grossolani. A funzionare invece sembra essere il duo Francisco Conceicao e Timothy Weah. Clicca su "vai alla gallery" per leggere le pagelle dai principali quotidiani sportivi italiani.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui