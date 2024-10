Juventus-Parma, la pagella di Timothy Weah

Il migliore in campo ieri sera per la Juventus contro il Parma è stato con ogni probabilità Timothy Weah. Di seguito le sue pagelle dai principali quotidiani sportivi italiani:Ormai ci ha preso gusto: dopo San Siro si fa festa allo Stadium griffando il 2-2 al volo. In più l'assist per McKennie. Meno bene dietro: fa saltare Balogh sul primo goal del Parma.Ancora a sinistra come contro l’Inter e ancora in gol con lo stesso movimento. Prima aveva offerto l’assist perfetto per McKennie. Molle in marcatura contro Balogh sul vantaggio parmense.Richiamato in panchina già al quarto d’ora, nonostante la palma di migliore in campo: curioso. Prende la mira con un paio di cross velenosi, poi indovina l’assist per McKennie e trova il 2-2 con un tap-in volante per nulla banale. Unico neo: mette lo zampino nella dormita del vantaggio ospite.