L'arbitro della sfida traera Luca, fischietto giovane alla sua quinta sfida in Serie A. Le referenze erano buone ed ha confermato quelle che erano le aspettative. Bravo nel vedere che la palla di Coulibaly era fuori prima di assegnare il calcio di rigore per l'uscita a valanga di Michele Di Gregorio. Attento anche nella gestione della gara, seppur sia stata una sfida in generale abbastanza pulita quella tra le due formazioni. Clicca su "vai alla gallery" per vedere la moviola dei principali quotidiani sportivi italiani.





