Juventus-Parma, la pagella di Dusan Vlahovic

Una gara opaca quella di Dusanieri sera contro il Parma, condizionata anche dai numerosi errori. I principali quotidiani sportivi italiani hanno bocciato il centravanti della Juventus. Di seguito le sue pagelle:Il goffo errore sotto porta nel primo tempo, anche se arriva a gioco fermo, annuncia una serata difficile. Mette bene Thuram in porta nel finale di prima frazione, ma in area scompare: un paio di colpi di testa imprecisi e poco altro, anche se i compagni non ne agevolano il lavoroUn solo gol allo Stadium finora e la maledizione: si divora da due metri il possibile pari. Ci riprova di testa e si sbatte ma senza successo.Fallisce un gol clamoroso a inizio partita e come spesso gli capita esce dalla partita. Si agita ma sbaglia troppo. E alla fine si fa anche ammonire.