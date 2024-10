Juventus-Parma, la conferenza post di Thiago Motta

Il tecnico della Juventus Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida contro il Parma. Le sue parole:"Vogliamo fare tanto e delle volte non riusciamo a fare quello che abbiamo in testa. Dobbiamo mantenere l’equilibrio, giocare con la nostra idea, contro una squadra che si chiude e oggi ripartiva tanto con i suoi esterni. Abbiamo sofferto, andavamo nella loro metà campo, loro facevano un blocco basso e con i nostri errori negli ultimi metri loro ripartivano. Cercare di costruire in avanti e al primo sbaglio devi prendere 60/70 metri indietro dà un vantaggio psicologico all’avversario. Dobbiamo fare subito la riaggressione, altrimenti loro scappano e vanno verso la nostra porta. Vuol dire dare un vantaggio all’avversario"."Durante tutta la gara dobbiamo portare l’equilibrio di gioco nella metà campo avversaria. Spesso abbiamo commesso errori negli ultimi metri e loro sono ripartiti. Fisicamente e psicologicamente diamo vantaggio agli avversari. Danilo e Gatti? Nel collettivo abbiamo fatto bene e male a tratti"."Volevamo un risultato diverso. Pensiamo di poter fare meglio di quanto fatto, non abbiamo sufficientemente per vincere. Ora dobbiamo lasciare la partita indietro, troveremo un’altra squadra che è forte nelle ripartenze. Dobbiamo recuperare le energie per affrontare la partita al massimo"."Il pareggio non è ciò che volevamo. Non abbiamo fatto a sufficienza per vincerla, ora tra tre giorni abbiamo un’altra partita, dobbiamo recuperare i nostri giocatori per andare a fare una grande prestazione ad Udine"."Mi aspetto in fase offensiva tanto da parte di tutti, non solo Vlahovic. In fase offensiva potevamo fare meglio. Mi concentro particolarmente sul nostro collettivo, è lì la chiave per fare di più, fare meglio nell’ultimo passaggio e mettendo l’avversario in difficoltà più tempo possibile"."Sono parte del gioco. Quando i giocatori vogliono fare troppo arriva lo sbaglio. Dobbiamo migliorare questa situazione e tante altre, ma abbiamo giocatori fortissimi".."Molto bene, l’ho visto molto bene. Ha fatto 25 minuti molto bene e siamo contenti di averlo nuovamente con noi. Ha avuto un problema in cui doveva sopportare il dolore e riesce a farlo".