Juventus-Parma, Giuntoli a Dazn: "Bonny? Ottimo giocatore"

ha parlato a DAZN prima di. Questo il commento su Yildiz: "Yildiz ha dimostrato di avere grandi qualità, non solo dal punto di vista realizzativo, assist, lavoro per la squadra, piedi per terra, è un ragazzo dal grande avvenire"."In generale poteva andare peggio ma anche molto meglio, in questi casi si cerca sempre di guardare l'aspetto positivo, la squadra non ha mai mollato, ci ha sempre creduto, si prende quello di buono che è stato fatto e poi si aspetta gennaio"."Il campionato è iniziato da poco tempo, c'è tanto da percorrere, siamo in un momento delicato, abbiamo tante assenze, stanno giocando gli stessi giocatori. Le squadre non sono così proibitive ma sono temibili, siamo pronte ad affrontarle una per una"."Onestamente non lo so, si deve sempre pensare a ciò che dobbiamo fare noi. Siamo una squadra giovane, le cui ambizioni si faranno strada facendo. Il Napoli è una grande squadra, partono da un livello totalmente differente.""Ottimo calciatore"